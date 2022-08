Vriendin bijna doodgestoken: man (42) moet vier jaar de cel in

Een man van 42 moet vier jaar de cel in, omdat hij zijn vriendin in hun huis in Best met een mes heeft gestoken. Het slachtoffer werd meermalen geraakt in haar hals en rug. Volgens de rechtbank in Den Bosch had de man kunnen weten dat de vrouw hieraan had kunnen overlijden. Ze heeft lichamelijk en geestelijk littekens overgehouden aan deze poging tot doodslag.

De steekpartij was eind januari vorig jaar in hun huis aan de Professor R. Regoutstraat. De twee hadden toen nog een relatie en ze woonden ook bij elkaar. Die avond had man van de vrouw gehoord dat zij een nieuwe vriend had en dat hij moest verhuizen. Daarop kregen ze ruzie. Gestoken met keukenmes

Toen de vrouw was gaan slapen, haalde de man een keukenmes uit zijn slaapkamer. Hij ging volgens de rechtbank bovenop het slachtoffer zitten en zette het mes op haar hals. Vervolgens begon hij te steken. Na een worsteling kon de vrouw ontkomen en via de achterdeur naar een buurvrouw vluchten. Ze had diverse snij- en steekwonden aan haar hals, rug, arm en handen. Aan de steekwonden heeft ze littekens in haar gezicht overgehouden, maar ook een gevoelloze pink en een klaplong. De rechtbank stelde verder vast dat het leven van de vrouw na het ‘akelige incident’ voor haar gevoel op zijn kop staat. 'Wel degelijk poging tot doodslag'

Volgens de man was hij niet van plan om zijn ex dood te steken en zou hij daarom moeten worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. De officier van justitie was het daar niet mee eens en eiste zes jaar cel. De rechtbank hield er bij de hoogte van de straf nog wel rekening mee dat de dader verschillende keren nadrukkelijk spijt heeft betuigd. Ook heeft hij laten blijken dat hij inziet dat hij geen alcohol meer moet drinken. De man moet de vrouw een schadevergoeding van ruim 8500 euro betalen.

