Bergen op Zoom vangt 85 vluchtelingen op in evenementenzaal

Ook de gemeente Bergen op Zoom wil een duit in het zakje doen om vluchtelingen beter over ons land te verspreiden. In navolging van diverse andere gemeenten in Brabant gaat ze 85 vluchtelingen opvangen. Hiervoor wordt een noodlocatie ingericht in de Stoelemat, vroeger een kruitmagazijn, maar al jaren in gebruik als evenementenzaal.

De eerste bewoners van deze tijdelijke opvang aan de Westersingel komen op 28 augustus aan. Zij blijven er tot 1 oktober. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bepaalt welke mensen er komen. De noodopvang bestaat uit bedden, sanitaire faciliteiten en eten. Ook worden de vluchtelingen geholpen wanneer ze gezondheidszorg nodig hebben. De gemeente laat verder weten dat alle maatregelen worden getroffen om te bereiken dat de opvang veilig en zonder overlast verloopt. Er is bijvoorbeeld dag en nacht beveiliging aanwezig. Alle gemeenten in Nederland hebben een dringende oproep gekregen en om mee te werken aan tijdelijke crisisnoodopvang. In West-Brabant geven Woensdrecht en Bergen op Zoom hieraan gehoor. Eerder stelden ook gemeenten als Best, Breda, Den Bosch, Heeze-Leende, Land van Cuijk, Tilburg en Waalre zich gastvrij op.