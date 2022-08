112-nieuws: botsing bij Hooipolder • auto belandt in greppel

12.30

Een 34-jarige man uit Roosendaal is dinsdagnacht aangehouden, nadat hij in zijn woonplaats op heterdaad werd betrapt toen hij in wilde breken in een auto. Een getuige zag hem in de Marconistraat het raam van de geparkeerde auto kapotmaken.

Toen de agenten even later aankwamen, was de man al weggefietst. Door het signalement van de getuige konden ze hem even later toch achterhalen. Er ontstond een worsteling. De man kreeg een stroomstoot met een taser, waarna de agenten hem in de boeien konden slaan.