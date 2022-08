112-nieuws: chauffeurs in de fout langs snelwegen • botsing op A16

06.00

Meerdere vrachtwagenchauffeurs zijn vannacht langs snelwegen in onze provincie in de fout gegaan. Ze stonden geparkeerd waar dit niet mag, zo constateerde een weginspecteur van Rijkswaterstaat onder meer in de buurt van tankstations aan de A58 bij Oirschot en de A67 bij Veldhoven. In dat laatste geval stuurde de inspecteur de chauffeurs naar Hapert waar een speciale parkeerplaats is voor vrachtwagens.