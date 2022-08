Het gras van boer Paul blijft groen dankzij water van Bavaria

De koeien van Paul Schots in Son en Breugel staan te grazen in een groene wei. Ook zijn mais staat er gezond bij. De boer hoeft zich geen zorgen te maken over de aanhoudende droogte. Restwater van Bavaria wordt via ondergrondse slangen in zijn grond gepompt. "Ik heb geluk met dit water."

Evie Hendriks & Coen Theuwis Geschreven door

Door de aanhoudende droogte is er een tekort aan oppervlaktewater. Het Landelijk Managementteam Watertekorten (LMW) neemt daarom vanaf woensdag waterbesparende maatregelen, die ook de landbouw treffen. Boeren kunnen daardoor last krijgen van het watertekort, waardoor hun oogst in gevaar komt. Dat geldt niet voor boer Paul. Zijn biologische melkveehouderij ligt er goed bij en dat heeft hij te danken aan Bavaria.

"Ook in droge periode groen gras."

"Zij produceren naast bier ook veel restwater. Normaalgesproken zou dat via het Wilhelminakanaal de zee in stromen waardoor het compleet nutteloos is", legt hij uit. "Door slangen onder de grond komt dat gezuiverde restwater nu in mijn grond terecht. Hierdoor groeit mijn gras en mais ook in droge periodes." In natte periodes wordt het water van Bavaria opgeslagen zodat er een buffer ontstaat. "Daarmee kunnen we ook omliggende natuurgebieden bewateren."

"De koeien hadden na twee uur niks meer te eten."

Voordat Paul hulp kreeg van Bavaria zagen de warme en droge dagen er anders uit. "Dan liet ik om half acht 's ochtends mijn koeien in de wei en moesten ze om half tien alweer terug de stal in omdat er geen gras meer was. De velden zagen er dan leeg, droog en dor uit." De boer hoopt dat zijn systeem ook voor andere boeren beschikbaar komt. "Bij veel waterzuiveringsinstallaties ontstaat restwater. Als zij dit beschikbaar maken voor boeren is iedereen geholpen." Zomaar water pompen uit kanalen, rivieren, beken of sloten mag namelijk niet door een onttrekkingsverbod. Paul prijst zich daarom rijk met zijn installatie. "Ik heb geluk met dit water. Zo kunnen we ook op droge zandgronden heel wat voor elkaar krijgen." Overigens is Paul niet de enige die die luxe heeft. Ook boom- en plantenteler Remco Beekers uit Breda mag nu nog beregenen met grondwater dat hij zelf oppompt. Maar daar komt alsnog het een en ander bij kijken, legt hij uit.

"Ik heb geluk dat ik met grondwater kan beregenen, en dat moet ook wel."