Drukte bij de carwash ondanks oproep minder water te gebruiken

Het is donderdag druk bij de autowasstraat Q-wash in Rosmalen. Ondanks de oproep om minder water te gebruiken vanwege het tekort, zijn mensen hun wagens flink aan insoppen en boenen. In deze wasstraat wordt 80 procent van het water hergebruikt, voor sommigen juist een reden om hun auto hier te komen wassen in plaats van thuis met emmertjes water en sop aan de slag te gaan. Hoewel anderen er überhaupt niet bij stil staan.

Evie Hendriks & Jan Waalen Geschreven door

Auto's komen en gaan donderdagochtend bij de autowasstraat in Rosmalen. De meeste mensen hebben niet bewust stilgestaan bij de oproep minder water te gebruiken. "Je auto moet toch schoon. Ik werk in de bouw dus de mijne is snel vies. Ik kom daarom één keer in de week naar de wasstraat", vertelt een man.

"Een half jaar niet gewassen dus het moest."

Iedere week de auto wassen is niet voor iedereen de standaard. "Ik had een een half jaar de auto niet gewassen dus het moest gebeuren. Thuis heb ik niemand die met een emmertje en spons aan het werk gaat. Dan maar door de wasstraat want dat vinden de kinderen ook leuk", vertelt een vrouw. Een andere man is juist heel bewust naar deze wasstraat toe gereden. "Mijn dochter gaat morgen op vakantie en om goed zicht door de ramen te hebben, moesten die schoon. Dan kom ik liever hierheen want hier gebruiken ze het water twee keer. Thuis stroomt het water terug in het putje." De wasstraat in Rosmalen is bewust bezig met het hergebruiken van water, ook al voor de oproep om minder water te gebruiken. "Wij pompen ons water zelf op door een slang die diep de grond in gaat", legt manager Max Dokter uit.

"Ongeveer 80 procent van het water wordt hergebruikt."