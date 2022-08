Willem aangeslagen na overval op zijn gezin: 'Ze gingen tekeer als beesten'

"Ze gingen tekeer als beesten", zegt autohandelaar Willem Jacobs. Donderdagnacht werd zijn gezin thuis in Oud Gastel overvallen. "Het waren vijf of zes mensen en ze hebben alles overhoop gegooid en meegenomen; geld, dure horloges, alle autosleutels en telefoons. Ondertussen werden mijn vrouw en schoondochter onder schot gehouden", vertelt Willem emotioneel.

Het was een avond als alle andere. De familie lag op bed toen Mariska, de vrouw van Willem, een lichtje zag branden in de schuur en naar buiten liep om het uit te doen. Daar aangekomen werd ze van achteren gegrepen en kreeg ze een doek voor haar mond zodat haar gegil gesmoord werd.

De overvallers gingen met Mariska naar binnen en hielden met grof geweld ook de twee volwassen zonen en Willem onder bedwang. Een zoon kreeg een klap met een semiautomatisch wapen. "Hij heeft er een gebroken neus aan overgehouden. Het bloed ligt nog op de vloer" zegt Willem. Zelf heeft hij de striemen nog in zijn nek staan van waar ze hem in een wurggreep hielden.

Als autohandelaar heeft Willem altijd relatief veel contant geld in huis. Willem wil niet vertellen hoeveel er gestolen is. De politie raadde dit ook af te vertellen omdat het daderinformatie kan zijn.

Naast geld is ook de Rolex van Mariska meegenomen. Bij Willem is de trouwring van zijn vinger gehaald. Er zijn erfstukken verdwenen. Tassen, parfums en alle paspoorten en rijbewijzen die in huis lagen zijn ook weg.

"Ik heb geen idee wat ze daarmee gaan doen", zegt Willem. Alle autosleutels, ook van wagens die te koop staan, werden gepakt. Alle telefoons zijn ook meegenomen. "Mariska moest bij de buren aankloppen om de politie te bellen."