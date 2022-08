Drugswoning mag na twee jaar eindelijk gesloten worden door gemeente

Een drugswoning aan de Don Boscostraat in Tilburg gaat definitief voor drie maanden op slot. Het huis wordt gesloten vanwege een schietincident en drugsvondst in augustus 2020. Hulpverleningsorganisatie Het Houvast probeerde de sluiting te voorkomen bij de Raad van State, maar burgemeester Theo Weterings mag de woning sluiten.

Het Houvast wilde de sluiting voorkomen omdat ze bang zijn dat hun cliënt door een uitzetting geen goede begeleiding meer krijgt. Die is nodig omdat hij licht verstandelijk beperkt is en verslaafd is aan pijnstillers. Doordat hij op een zwarte lijst komt te staan na een woninguitzetting, is de kans aanwezig dat hij langere tijd dakloos blijft.

Veel overlast

De Raad van State concludeert dat er veel overlast was gerelateerd aan drugshandel. Zo zijn er bij de gemeente meerdere meldingen binnengekomen van korte bezoekjes door verschillende auto’s en mensen die snel de woning in- en uitgaan. Op 22 augustus 2020 was er zelfs een schietpartij aan de Don Boscostraat.

De politie deed vervolgens een inval in het huis van de man. Daar werden 53 xtc-pillen, 8,38 gram mdma, sealbags en een weegschaal gevonden op tafel. Voor burgemeester Weterings reden genoeg om het huis op slot te gooien. Alleen vanwege de coronapandemie werden woningsluitingen uitgesteld, ondanks de roep van de buurt om actie te ondernemen.

In herhaling

Het is niet de eerste keer dat de man zijn huis wordt uitgezet vanwege een drugsvondst. In februari 2019 vond de politie ook al mdma bij hem thuis, 64 gram hennep, 289 erectiepillen en twee ploertendoders. Daarnaast werden ook een airsoftwapen en andere spullen gevonden die gerelateerd zijn aan drugshandel.

De Raad van State ziet geen aanleiding om de woningsluiting ongedaan te maken. Ook omdat het niet zeker is dat de man daadwerkelijk op straat komt te staan. De burgemeester heeft toegezegd zich in te spannen voor een opvangplek bij hulporganisatie Traverse.

Terugkeer

Daarnaast wijst niets erop dat de man zijn huurcontract ontbonden wordt door de particuliere verhuurder. Iets wat woningcorporaties wel altijd moeten doen als er in een huis drugs of wapens worden gevonden en de gemeente tot woningsluiting overgaat.

In theorie kan de man na drie maanden weer terugkeren naar zijn huis aan de Don Boscostraat.

