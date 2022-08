Vier ooievaars uit één nest dood door besmetting met vogelgriep

Eén van de vier overleden ooievaars (foto: Bert van de Haar). Foto: Bert van de Haar. Volgende Vorige 1/2 Eén van de vier overleden ooievaars (foto: Bert van de Haar).

In Breda zijn vorige maand vier dode ooievaars gevonden die besmet waren met het vogelgriepvirus. Het is voor het eerst dat dit in Brabant is gebeurd, zo is maandag bekend geworden. Volgens voorzitter Bert van de Haar van de West Brabantse Vogelwerkgroep gaat het om een compleet gezin.

Van de Haar kreeg een week of drie een telefoontje van iemand die vlakbij de rivier de Mark een dode ooievaar zag liggen in een vijver. “Het vrouwtje had een nest op de schoorsteen van het gebouw van Staatsbosbeheer in Breda. Ze moet eruit gevallen zijn of op een andere manier dood op die plek terecht zijn gekomen”, vertelt Van de Haar.

"Vinder wilde ooievaar laten opzetten."

“De man die de vogel had gevonden wilde het mee naar huis nemen of het beest laten opzetten, maar ik adviseerde hem eerst Staatsbosbeheer in te lichten. Dat wilde eerst onderzoeken wat er met de vogel aan de hand was. Vrij snel daarna bleek dat één van de twee jongen uit het nest was gevallen en vervolgens bleek ook een tweede jonkie dood te zijn.” Hierbij bleef het niet, want ook het mannetje overleefde de besmetting niet. Van de Haar: “Mensen in de buurt dachten dat hij misschien uit verdriet was overleden, maar de kans dat de dieren elkaar aangestoken hebben, is gewoon groot. Die jonkies werden vanuit de krop gevoerd en ze zaten met zijn vieren op één nest.”

"Meer ooievaars dan ooit."

Volgens de Bredase vogelliefhebber is besmetting door en van vogels die in het wild levend niet te voorkomen. Van de Haar heeft wel goede hoop dat het bij deze vier slachtoffers blijft. Zowel vóór als na de ontdekking van deze vier sterfgevallen heeft hij geen nieuwe meldingen meer gekregen. “Ik moet er ook niet aan denken dat het vogelgriepvirus harder gaat toeslaan. We hebben nu weliswaar misschien wel meer ooievaars dan ooit in ons land, maar ik wil niet meemaken dat het aantal sterk zal teruglopen. Die kans bestaat wel wanneer het virus onder een kolonie rondwaart, maar dat lijkt niet het geval te zijn.” Wel in Drenthe, waar vorige maand ongeveer dertig ooievaars de besmetting met het gevreesde virus niet overleefden.

"Onzekerheid is groter geworden."