Mirjam en Willem trouwen zonder nieuwe spullen: 'Feestzaal in oude schuur'

Binnen vier maanden een huwelijk plannen dat ook nog eens compleet duurzaam en milieuvriendelijk is. Het lukte Mirjam (34) en Willem (34) uit Eindhoven. In de artikelenreeks 'Ja, ik wil!' blikt het stel terug op hun bruiloft. Zo kochten zij niks nieuws voor de ceremonie, droeg Mirjam een tweedehandse trouwjurk en verrasten zij de gasten met vegan eten. "Het was een unieke kans om te laten zien hoe het ook kan."

Toen Mirjam op Koningsnacht 2019 ten huwelijk werd gevraagd door haar vriend Willem zei ze volmondig ja, maar had ze twee voorwaarden voor de bruiloft. "Mijn vriend wilde in de zomer trouwen. Ik wilde daarom tempo maken en in augustus nog trouwen. De belangrijkste eis was dat de hele bruiloft zo duurzaam mogelijk moest zijn. Ik vond dat een uniek moment om de gasten te laten zien hoe het ook kan." Dat lukte het stel met de nodige inspanning. "De tafelkleden, nepbloemen, vaasjes, doeken aan het plafond, lampjes, borden, bewegwijzering, schildersezel en de fotohoekdecoratie waren allemaal tweedehands. Het meeste uit de kringloop, van internet en rommelmarkten maar we kregen ook spullen van bekenden. De oude stoelen in de fotohoek waren van mijn oma en we hebben hooibalen van mijn oom geleend." Dat Mirjam en Willem de bruiloft zo snel geregeld hadden, heeft volgens haar alles te maken met de locatie. "We zijn in de oude schuur in de achtertuin van mijn moeder getrouwd waardoor we geen locatie meer zochten. Zelfs een oude schuur kan je tot mooie zaal omtoveren."

Voor de trouwjurk slaagde Mirjam ook op een duurzame manier. "Ik had via Marktplaats twee trouwjurken gezien. Ik had mijn tweede keuze al gekocht toen de verkoper van mijn eerste keuze reageerde. Die jurk heb ik vervolgens gehuurd waardoor ik twee trouwjurken had voor de bruiloft. Daarna is de huurjurk weer terug gegaan naar de eigenares." De andere trouwjurk verkopen zodat iemand anders er plezier van had, lukte Mirjam niet toen de coronacrisis aanbrak. "Nu heb ik er een traditie van gemaakt om ieder jaar een foto in de jurk te maken zodat die nog een functie heeft."

Daarnaast bedacht het echtpaar een creatieve oplossing om geen nieuwe trouwringen te kopen. "Met oud goud van onze oma's hebben we twee trouwringen laten maken. Super persoonlijk." En het eten werd ook zo duurzaam mogelijk gemaakt.

