Tandartsenorganisatie dagenlang gehackt: ook deze bedrijven waren de dupe

Dagenlang dreigden de privégegevens van duizenden patiënten Colosseum Dental op straat te belanden. En dat allemaal omdat de tandartsenorganisatie, met de hoofdvestiging in Oosterhout, werd gehackt. Uiteindelijk betaalde het bedrijf losgeld om een eind te maken aan de cyberaanval. Zorgwekkend, maar zeker niet uniek in Brabant. Een greep uit de meest opvallende hacks van de afgelopen jaren.

Daarin stonden namen en adressen, maar ook gegevens over de lichamelijke gesteldheid van de reizigers. Wilde de Zonnebloem het document terug, dan moest er losgeld worden betaald. Omdat er nog een back-up bestand werd, kwam het uiteindelijk niet zo ver.

De Zonnebloem (2017) Een aantal jaar geleden was het al raak bij De Zonnebloem in Breda. De organisatie, die reizen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking verzorgt, werd het slachtoffer van gijzelsoftware, oftewel ransomware. Daardoor raakte het een bestand met gegevens van 4700 vakantiegangers kwijt.

Mandemakers Groep (2021)

Voor even werden badkamers en keukens vorig jaar weer ouderwets met potlood op ruitjespapier ontworpen bij de zaken van de Mandemakers Groep uit Waalwijk. Het bedrijf werd in de zomer van 2021 lamgelegd door hackers, die losgeld eisten. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, omdat er nog een back-up van de systemen was.

Toch durfde het bedrijf die reservekopie pas dagen later te gebruiken, waarschijnlijk omdat een hoop recente gegevens daar nog niet op stonden. In de tussentijd lag de levering van meubels stil, werden met de hand roosters gemaakt om badkamers en keukens op tijd bij de juiste mensen te krijgen én werd het ontwerppotlood dus weer uit de la gehaald.