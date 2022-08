Verbijstering over actie: fietsen die niet op slot staan krijgen een label

'Samen tegen fietsendieven' is het nieuwe motto van de gemeente Cranendonck. Fietsen in Maarheeze die niet op slot staan, krijgen een groot geel label aan het stuur. Zo wil de gemeente de eigenaar waarschuwen. De kritiek van velen: zo maak je het fietsendieven wel heel gemakkelijk. Een ander reageert: "Ze worden toch wel gejat, geel briefje of niet."

Op Facebook maakte de gemeente woensdag trots haar nieuwe plan bekend: bij station Maarheeze en in het centrum staan voortaan borden om te waarschuwen voor fietsendieven en fietsen die niet op slot staan krijgen een label met de tekst 'Zet je fiets op slot. Maak het fietsendieven lastig.'

Doorgeknipt slot

De hilariteit en verbijstering druipt van de reacties. "Maak het dieven nog gemakkelijker!" is de algemene strekking, want op deze manier zien mensen met kwade bedoelingen natuurlijk in één oogopslag welke fiets ze zo mee kunnen nemen.

Een bezoekje aan de fietsenstalling bij station Maarheeze leert dat het probleem in ieder geval groot is: meerdere gelabelde fietsen hebben geen of een doorgeknipt slot en zou je dus zo mee kunnen nemen. Ook enkele fietsen met alleen een ringslot hebben trouwens een label gekregen.

'Toch wel gejat'

Het is dan ook te simpel om de gemeente een domme actie te verwijten, vindt een voorbijganger die in de buurt werkt en net naar huis gaat. "Die fietsen worden hier toch wel gejat, geel briefje of niet", vertelt ze.