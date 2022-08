Anti-fietsdiefstalactie wordt aangepast na kritiek: 'Toch niet zo handig'

De gemeente Cranendonck, waar Maarheeze onder valt, heeft haar actie om fietsendiefstal tegen te gaan aangepast. Het plan om aan fietsen die niet op slot staan een geel label te hangen, stuitte op veel verontwaardiging. "Het lijkt qua preventieve aanpak misschien een minder handige keuze", stelt een woordvoerder.

Donderdag schreef Omroep Brabant over het plan om fietsendiefstal rond het station van Maarheeze en in het centrum tegen te gaan. Fietsen die niet op slot staan konden op een groot geel label rekenen, met de tekst 'Zet je fiets op slot. Maak het fietsendieven lastig.'

Op Facebook is de verontwaardiging om de aanpak groot. "Dus voor de dieven is het nu in een blik duidelijk waar de buit te behalen valt?" zegt iemand. Een ander: "Extra handig! Die malle ambtenaren helpen ook altijd zo lekker mee!"

'Onder toezicht'

Is de kritiek terecht? De gemeente Cranendonck laat weten dat fietsendiefstal een groot probleem is en dat bewustwording daarom belangrijk is.

Maar of dit de manier is? "Het labelen van de fietsen die niet op slot staan, lijkt qua preventieve aanpak misschien een minder handige keuze", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Wel ligt de zaak volgens Cranendonck iets anders: "In de vorige uitleg ontbrak de aanvulling dat het labelen onder toezicht gebeurt." Wat hier precies mee bereikt wordt is onbekend, er is in ieder geval geen permanent toezicht bij de fietsenstalling aanwezig.

Actie aangepast

De actie is inmiddels aangepast. "In overleg is besloten om vanaf nu alle fietsen te labelen." Dat was vrijdag al meteen te zien, in de fietsenstalling bij het station staan tientallen fietsen met een geel label.

