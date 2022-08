Zwakbegaafde man jarenlang uitgebuit op champignonkwekerij: eigenaar cel in

Een man van 52 uit Reusel moet een jaar de cel in, omdat hij volgens de rechtbank in Den Bosch een zwakbegaafde man heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte in de champignonkwekerij van de veroordeelde man in Reusel. Tien jaar lang is hij ernstig vernederd, zo oordeelde de rechter.

De 84-jarige vader van de eigenaar stond ook terecht. Hij krijgt een gevangenisstraf van een half jaar en een boete van 15.000 euro wanneer hij weer de fout ingaat. De 51-jarige vrouw van de eigenaar van de champignonkwekerij was ook aangeklaagd, maar zij is vrijgesproken. Haar aandeel was nauwelijks noemenswaardig. 'Misbruik van kwetsbare situatie'

Het slachtoffer maakte gedurende zijn dienstverband van 2009 tot 2019 lange dagen en hij werd niet goed behandeld. Hij werkte zes dagen per week, maar kreeg minder dan 20 uur uitbetaald. Hij begon meestal rond half vijf ’s morgens en eindigde pas als de andere werknemers al naar huis waren. De man kreeg ook geen reiskostenvergoeding. Verder mocht hij niet of nauwelijks vrije dagen of vakantiedagen opnemen en op dagen dat hij ziek was, werd hij gedwongen om toch te gaan werken. Op zijn laatste werkdag werd de auto van het slachtoffer klemgezet, om te voorkomen dat hij het bedrijf verliet. 'Veel angst en stress'

De rechter stelt dat 'de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer langdurig op ernstige wijze is ingeperkt'. Het veroorzaakte veel angst en stress bij hem. De eigenaar van het bedrijf en zijn vader kregen het verwijt dat ze misbruik hebben gemaakt van zijn kwetsbare situatie. De rechter vindt het verder zeer kwalijk dat de 52-jarige verdachte geen enkele wijze spijt heeft betoond voor zijn handelen. Sterker nog: op zitting ontkende hij alle beschuldigingen. Hij krijgt nog eens drie maanden cel als hij opnieuw in de fout gaat. Net als zijn vader moet hij een schadevergoeding van ieder 30.000 euro betalen aan het slachtoffer. Broze gezondheid

De oudste verdachte had volgens de rechter een kleinere rol bij de uitbuiting. Bovendien heeft hij een broze gezondheid. Daarom komt hij er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De champignonkwekerij in Reusel, waar het slachtoffer werkte, kreeg een boete van 150.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk. Dit is meer dan de officier van justitie had geëist. Een lager geldbedrag heeft naar het oordeel van de rechtbank te weinig effect op het bedrijf.