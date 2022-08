Massa wapens en strijkers in woonhuis, zelfs de EOD was onder de indruk

Automatische wapens, stapels munitie en 200 strijkers. Het lag allemaal in een huis, midden in een woonwijk in Tilburg. De 41-jarige bewoner moet als het aan justitie ligt 4 jaar de cel in. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda. “Ik heb een fascinatie voor techniek”, zo verklaart de verdachte zijn verzameling.

Met lakschoenen en een net overhemd verschijnt de verdachte donderdagochtend in de rechtbank. De opsomming van de officier van justitie is lang: “Acht vuurwapens, drie automatische wapens waaronder een mitrailleur, twaalf vuurpijlen, 200 strijkers en een hoop munitie.” Het is nog maar een deel van de verzameling, die de Tilburger jarenlang opbouwde.

De EOD was zelfs onder de indruk van de vondst op 13 augustus vorig jaar. Twee dagen waren nodig om alles op te ruimen in het rijtjeshuis aan de Akkerstraat, waar de man met zijn vrouw en dochtertje woont. De buurt moest worden ontruimd. Agenten bewaakten het huis die nacht.

“Het ging mij om de techniek van het laden van een pistool. Ik wilde niemand pijn doen”, vertelt de verzamelaar. “Ik geef niks om auto’s en motoren.” Toch maakte hij wel een filmpje dat hij schoot. Als de rechter hem daarmee confronteert, zegt hij: “Dat was best wel saai.”

”Het was makkelijk te krijgen via een muisklik. Ik blowde en was ‘s nachts vaak alleen. Mijn realiteit vervaagde”, zo verklaart de Tilburger zijn arsenaal. Betalen ging met Bitcoins, bestellingen kwamen via pakketjes uit Tsjechië of simpelweg via webwinkel AliExpress. “Mijn vrouw wist van niks.”

Het verzamelen begon met vuurwerk. ”Ik vond het kruit interessant. Mijn opa was een verzetsheld. Hij liet mij het kruit in kogels zien.” Later kreeg hij een musket van een kennis en zo begon de passie voor wapens. Daarna knutselde hij volgens justitie ook met munitie.