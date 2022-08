Sproeiverbod in Land van Heusden en Altena door blauwalg

In het Land van Heusden en Altena in het noorden van onze provincie geldt vanaf vrijdag een sproeiverbod, omdat er te veel blauwalg in het water zit. Waterschap Rivierenland is het eerste waterschap dat om die reden een verbod op het gebruik van oppervlaktewater instelt.

Rivierenland gebruikt water uit de Maas en het Maas-Waalkanaal om te voorkomen dat de sloten in het werkgebied droogvallen. Maar in dat water komt al enkele weken blauwalg voor.

Dat was eerder al reden om pootjebaden in open water in het gebied tussen de Duitse grens en Zuid-Holland af te raden. Blauwalg is een bacterie die zich vermeerdert in laagstaand, warm water en die voor flinke gezondheidsklachten kan zorgen.

Grote concentratie blauwalg

Bij Wijk en Aalburg zit nu volgens het waterschap een zo grote concentratie blauwalg dat het invoeren van water in het gebied maximaal beperkt moet worden. Waterschap Rivierenland haalt zoveel mogelijk water vanuit andere inlaatpunten, maar het waterpeil zakt.

Met een sproeiverbod hoopt het waterschap te voorkomen dat de watergangen helemaal droog komen te staan, wat ernstige gevolgen voor de tuinbouw en de natuur zou hebben.

Volgens een woordvoerder van het waterschap is het uitzonderlijk dat er zoveel blauwalg in het water zit. “Deze hoeveelheid blauwalg in de Maas en Afgedamde Maas is nog maar één keer eerder voorgekomen in 2018.”

De exacte effecten van deze hoeveelheid blauwalg in het water wordt onderzocht. De resultaten zijn nog niet bekend. “We weten wel dat blauwalg een bepaalde giftigheid heeft en dat het niet verstandig is om dit water te gebruiken om te sproeien.”

Tot wanneer het sproeiverbod van kracht is, is nog onduidelijk.

