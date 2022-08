112-nieuws: auto crasht, bestuurder verdwijnt • brand schuur Vorstenbosch

00.51

Een scooterrijder is vrijdag bekeurd in Schijndel. De scooterrijder had de voorrangssituatie in de Pater Van den Elsenlaan niet goed door en was daar op een auto gebotst. Niemand raakte gewond, maar de agent zag dat de scooterrijder geen rijbewijs heeft en dat de scooter niet verzekerd was. Daarop kreeg de scooterrijder een proces-verbaal.