112-nieuws: motorrijder gewond in Breda • dollemansrit: rijbewijs kwijt

15.30

In een appartement in de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel is vanmiddag rond halfvier brand uitgebroken. De brandweer is met twee bluswagens op de plek van de brand. In het begin was niet duidelijk of er nog iemand in het appartement was. Dat bleek niet het geval. De brand is inmiddels onder controle. Het appartement heeft veel roet- en waterschade opgelopen. Een voorbijganger hoorde een brandmelder afgaan en waarschuwde de hulpdiensten.