A2 en N2 bij Eindhoven zijn weer open, compleet met nieuwe tunnelbak

De laatste werkzaamheden op de Randweg A2/N2 bij Eindhoven zijn zondag afgerond. Een maand lang werd er gewerkt aan een nieuwe tunnelbak, die de industrieterreinen in het noorden en westen van de stad met elkaar en met de snelweg A58 verbindt. Sinds maandagochtend vroeg zijn alle rijstroken weer open.

De klus met de bouw van de tunnel begon 28 juli. Weggebruikers moesten rekening houden met flinke verkeershinder en vertragingen tot een uur tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide, maar de overlast viel uiteindelijk mee.

Met de tunnel worden Eindhoven Airport Eindhoven, Brainport Industries Campus (BIC), Westfields en Flight Forum aan de westzijde én het Goederen Distributie Centrum (GDC) in Acht beter bereikbaar. Vrachtverkeer van het GDC krijgt zo ook een rechtstreekse aansluiting op de A58.

Tunnelbak van miljoenen kilo's

Tweehonderd mensen werkten dag en nacht aan de plaatsing van de tunnelbak van miljoenen kilo's onder de snelweg A2 en randweg N2.

"De grootste risico's die in zo'n project zitten, zijn al achter de rug. Die gaan met name over wat voor grond je aantreft en wat de grondwaterstand is. Nu zit het echt in de laatste fase", vertelde wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven afgelopen week al toen hij een kijkje nam bij het project.

Komende zomer in gebruik

Het verkeer kan nog niet door de nieuwe tunnel rijden. Deze moet namelijk nog worden afgebouwd en er moeten toeritten worden gemaakt. De verwachting is dat de tunnelbak volgende zomer in gebruik wordt genomen.

In deze video is te zien hoe de tunnelbak werd geplaatst.