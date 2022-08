Vogels het leven zuur maken om botsingen met vliegtuigen te voorkomen

Ad van Erve (61) is natuurliefhebber, maar voor zijn beroep maakt hij vogels het leven zuur. Hij is lid van de zevenkoppige Bird Control Unit van Defensie. Dat team probeert botsingen tussen vogels en vliegtuigen op Eindhoven Airport te voorkomen. Zondagavond lukte dat niet en moest een vertrekkend vliegtuig een noodstop maken.

"Onze hoofdtaak is het verjagen van vogels die op of rond de hoofdbaan zitten." Geen eenvoudige klus. Alleen al deze ochtend kwam Ad bij een telling op 109 vogels die de veiligheid van het vliegverkeer kunnen bedreigen.

Van Erve en zijn collega's zijn iedere ochtend vroeg uit de veren. Een half uur voor de eerste vlucht op Eindhoven Airport voeren ze de eerste inspectie uit. De controles gaan door tot het laatste toestel op het vliegveld is opgestegen of geland.

"De torenvalk, duif, buizerd, kievit en spreeuw zijn de belangrijkste vogelsoorten die we hier bestrijden. Van kraaiachtigen zoals de kauw, ekster, gaai en zwarte kraai hebben we relatief weinig last", somt Ad op.

Deze vogels worden verjaagd, gevangen of in het uiterste geval afgeschoten. "Dat doen we liever niet. Alle teamleden zijn grote natuurliefhebbers, dus we proberen er alles aan te doen om dierenleed te voorkomen", verzekert Van Erve.