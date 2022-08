23 keer per jaar sla oogsten in groenteflats: 'Smaakt zoals vroeger'

Met de stikstofcrisis, het steeds onvoorspelbaardere klimaat en de groeiende wereldbevolking moeten we op zoek naar nieuwe manieren om ons eten te verbouwen. Gelukkig doen we dat in Brabant al volop. Omroep Brabant gaat op bezoek bij bedrijven die elke dag bezig zijn met het voedsel van de toekomst en geeft een kijkje in de keuken.

Vandaag nemen we je mee naar PlantLab. Met hun technologie kan op elke plek ter wereld groente en fruit worden verbouwd, zonder rekening te hoeven houden met het weer of het klimaat. En dan niet op de traditionele manier buiten op de akkers, maar binnen in een soort groenteflats.

Eelco Ockers, sinds dit jaar CEO van PlantLab, leidt ons enthousiast rond. Hij is zelf geen Brabander, maar omschrijft het bedrijf wel als Brabants trots. "Het is begonnen bij de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch en later zijn we verhuisd naar de Gruyterfabriek. Daar zit momenteel nog steeds onze onderzoeksafdeling waar een heleboel Brabanders werken."

De grote fabriekshal heeft tientallen speciale afgesloten ruimtes, de zogenaamde 'plant production units'. Met paars licht en andere slimme systemen kan het klimaat in die ruimtes helemaal worden bepaald. Zo creëert PlantLab per plantje het perfecte klimaat waarin het plantje het best kan groeien. Een eigen paradijsje dus voor tomaten, basilicum en sla.