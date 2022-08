Landelijke GGZ wil bestuur van GGzE terug

Vlak voor de rechtszaak over het opzijzetten van het bestuur van GGzE in Eindhoven, heeft de landelijke brancheorganisatie 'Nederlandse ggz' een duidelijke kant gekozen. In een brief aan de Raad van Toezicht van GGzE toont de organisatie grote bezorgdheid nu het Eindhovense bestuur aan de kant is gezet. Ze vraagt de Raad van Toezicht zelfs het besluit te heroverwegen. De brief is in handen van Omroep Brabant.

Een van de op non-actief gestelde bestuurders van GGzE, Machteld Ploeg, is lid van het landelijke bestuur van de Nederlandse ggz. Zij speelt volgens voorzitter Ruth Peetoom een cruciale rol in landelijke dossiers.

Zo is zij volgens de Nederlandse ggz kartrekker binnen bepaalde netwerken, die volgens de organisatie belangrijk zijn voor veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ook is Ploeg voor de brancheorganisatie de onderhandelaar voor het landelijk preventieakkoord ‘dat essentieel is om de instroom in de ggz te beperken’.

Ongebruikelijke brief

Volgens GGZ Nederland is het belangrijk dat ‘goede bestuurders met ervaring als Ploeg’ daaraan kunnen blijven werken. Mede hierom vraagt de landelijke brancheorganisatie de Raad van Toezicht van GGzE de beslissing om het bestuur op non-actief te stellen, te heroverwegen. Als Ploeg definitief wordt ontslagen bij GGzE, betekent het automatisch dat zij geen bestuurslid meer mag zijn bij de Nederlandse ggz. Alleen bestuurders van ggz-instellingen mogen bestuurder worden bij de landelijke organisatie.

Het is ongebruikelijk dat de landelijke brancheorganisatie zo duidelijk stelling neemt over interne kwesties binnen ggz-instellingen. Ook is de timing pikant. Donderdagochtend start in Amsterdam een rechtszaak over de bestuurscrisis bij GGzE. Die is aangespannen door de cliëntenraad en ondernemingsraad. Zij zijn het niet eens over de beslissing van de Raad van Toezicht om het GGzE-bestuur aan de kant te zetten.

Nieuwe bestuursvoorzitter

De ingreep is volgens ingewijden het gevolg van een hoog opgelopen ruzie over wie de nieuwe bestuursvoorzitter moet worden. De Raad van Toezicht wil na mislukte pogingen iemand te vinden met een zorgachtergrond, nu vooral kijken naar een ervaren bestuurder. Dit stuit tegen het zere been van de cliëntenraad, ondernemingsraad en het bestuur van GGzE. Zij willen per se iemand uit de zorg in de leiding hebben.

Ook de Nederlandse ggz spreekt zich hierover uit in de brief, die het aan de Raad van Toezicht stuurde. Zij benadrukken het belang om naast ervaren bestuurders ook inhoudelijke mensen in het bestuur te hebben. “Juist nu scherpe keuzes gemaakt moeten worden om cruciale zorg te blijven bieden”, schrijft de Nederlandse ggz.

Opleiding geschorst

Naast de bestuurscrisis speelt er een ander groot probleem bij GGzE. De opleiding tot psychiater bij de geestelijke gezondheidsinstelling is geschorst vanwege klachten over een 'onveilig leerklimaat'. Dat heeft de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten in juli besloten.

De klachten zijn ingediend door huidige en oud-artsen die de opleiding tot specialist volgen. De opleiding is onder intensief toezicht gesteld. Ook mogen tijdelijk geen nieuwe psychiatrie-studenten tot de opleiding worden toegelaten. Hoofdopleider Machteld Marcelis is vanwege de kwestie tijdelijk teruggetreden. Zij is ook hoogleraar aan de Maastricht University.

GGzE is een grote instelling, waar zo'n 2.300 mensen werken. Vorig jaar behandelde de organisatie 12.000 cliënten.

Weet u meer over deze kwestie? Mail dan naar [email protected] Tips worden vertrouwelijk behandeld.

