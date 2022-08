Weer treinen tussen Eindhoven en Boxtel, alle wissels zijn geplaatst

Na ruim twee weken stilte op het spoor tussen Eindhoven en Boxtel rijden er weer treinen. Bij Liempde werden er twaalf wissels vervangen waarvan er acht nieuwe hogesnelheidswissels zijn van 140 meter lang. De werkzaamheden zijn klaar.

Het was een monsterklus voor ProRail die ruim anderhalf jaar lang bezig is geweest met de voorbereidingen van deze operatie. Deze acht hogesnelheidswissels werden in kleine stukjes geplaatst door twee kranen en tientallen medewerkers.

Uniek

Het zijn de eerste wissels van dit type die in onze provincie gebruikt worden. Het unieke aan dit type is dat de wissels niet met een gaskachel verwarmd worden, maar met elektriciteit.

Door heel Nederland liggen er verschillende type wissels en op de meeste daarvan mogen treinen maar 40 of 80 kilometer per uur rijden. Op de nieuwere wissels die nu bij Liempde liggen, kunnen treinen met de maximale snelheid van 140 kilometer per uur blijven rijden.

Minder storingen

Met deze aanpassingen hopen NS en ProRail dat er tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Eindhoven en Den Bosch minder storingen zijn. De nieuwe wissels zijn van een materiaal dat minder snel slijt en daardoor ook minder onderhoud nodig heeft. De wissels zijn geplaatst op rubberen platen waardoor er minder geluidsoverlast is voor omwonenden.

11 augustus werden de stukken van de eerste hogesnelheidswissels neergelegd bij Liempde: