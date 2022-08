112-nieuws: inbrekers gepakt • organisatie Solexrace 'verslagen'

03.25

Een auto is zaterdagnacht uitgebrand in de Genovevalaan in Eindhoven. Het vuur werd iets na middernacht ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto, die geparkeerd was in een parkeervak naast de weg, verloren ging. De eigenaar van de uitgebrande auto zou volgens een 112-correspondent van tevoren met iemand ruzie hebben gehad. "De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting."