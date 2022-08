Ruzie om vrouw leidde tot familiedrama dat twee broers het leven kostte

Een ruzie om een vrouw heeft geleid tot het familiedrama dat twee broers in Den Bosch en Berlicum het leven kostte. Beide broers hadden hun oog laten vallen op dezelfde vrouw, waarna een 56-jarige man uit Berlicum zondag zijn 52-jarige broer doodschoot en daarna zichzelf. Dat melden meerdere betrouwbare bronnen.

Een buurman van het slachtoffer uit Berlicum had al een vermoeden: "Het is niet zo dat iemand willekeurig op straat is neergeschoten. Dit was gewoon gericht, een familieruzie."

'Waarschijnlijk in familiaire sfeer'

De politie houdt zich op de vlakte over hoe het zo mis heeft kunnen gaan tussen de mannen. Ze heeft het over ‘een conflict met een aanleiding die waarschijnlijk in de familiaire sfeer ligt’. Op diverse Facebookpagina’s reageren heel veel mensen emotioneel op het familiedrama.

Het eerste slachtoffer werd zondagmorgen gevonden in zijn huis aan de Vierde Haren in Den Bosch. De politie was naar de woning toegereden, omdat bij haar was gemeld dat er een man was neergeschoten. Toen agenten het huis binnengingen, was hij al overleden.

Er werd direct een groot onderzoek in en om het huis ingesteld. Vrij snel kwam een broer van hem als verdachte in beeld. Hij woonde in Berlicum en daar wilde een arrestatieteam hem later op die dag inrekenen.

Wapen gevonden in huis

De man werd zwaargewond gevonden in zijn huis aan de Pastoor van den Boomstraat. Hij had vermoedelijk zichzelf van het leven beroofd. In zijn huis werd een pistool gevonden. Het is niet bekend of het wapen van de bewoner is en of hij hiervoor een vergunning had. Volgens buurtbewoners had de man een wapen, omdat hij lid was van een schietvereniging. De politie wil ook hierover vanwege de privacy van alle betrokkenen geen verdere mededelingen doen.

Het strafrechtelijke onderzoek wordt naar verwachting op korte termijn afgerond.

Na de melding dat er geschoten zou zijn in Den Bosch, werd een deel van de omgeving afgezet: