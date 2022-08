'Asielzoekers opvangen is geweldig', gemeente Heeze zoekt nieuwe locatie

Jan de Bruijn in de gymzaal waar de vluchtelingen werden opgevangen (foto: Imke van de Laar). In deze hal verbleven iets meer dan honderd vluchtelingen (foto: Imke van de Laar). Sporthal De Pompenmaker: niet nog een keer opvang voor asielzoekers (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/4 Jan de Bruijn in de gymzaal waar de vluchtelingen werden opgevangen (foto: Imke van de Laar).

Jan de Bruijn, wethouder van de gemeente Heeze-Leende, heeft de smaak te pakken. De recente opvang van vluchtelingen in een sporthal is in zijn ogen zo goed verlopen dat serieus wordt gekeken naar een plek waar voor een jaar maximaal vijftig mensen kunnen worden opgevangen. “Ik krijg bijna tranen in de ogen hoe blij de mensen hier zijn geweest.”

Hans Janssen & Imke van de Laar Geschreven door

De Bruijn erkent dat niet alles goed is verlopen. Zo werden de mensen die in de buurt van sporthal De Pompenmaker wonen, overvallen door het nieuws dat er iets meer dan honderd asielzoekers zouden worden ondergebracht. Ook de informatiebijeenkomst verliep minder goed dan hij op de avond zelf naar buiten bracht. Zo kon de veiligheidsregio niet op alle vragen antwoord geven en was er onrust door tegenstanders.

De Bruijn heeft ervan geleerd, maar hij is ook blij dat er in de gemeenschap een ander sentiment is ontstaan. “De eerste dagen na de komst van die vluchtelingen liet een vrouw er elke dag haar hondje uit. Terwijl ze dat deed, tufte ze op de grond en stak ze haar middelvinger op. Tegen de beveiligers en de tijdelijke bewoners. Vervolgens zijn die beveiligers met haar gaan praten en gaandeweg zag je haar houding veranderen, in de positieve zin van het woord. Die beveiligers waren sowieso top, zij spraken Arabisch en wisten problemen goed op te lossen. Dat wekte vertrouwen.” Drie asielzoekers moesten overigens worden teruggestuurd naar het Groningse Ter Apel, omdat ze overlast veroorzaakten. Het was ook een goede les voor de gemeente. De burgers eerder en beter informeren en intensiever betrekken bij zulke veranderingen kan veel ellende voorkomen. Zelfs bij die mensen die al heel snel stampij maakten tegen de vluchtelingen, meent De Bruijn. Hij beaamt dat hij ‘toch wel geschrokken’ was van de aversie die er kennelijk in het dorp leefde. De Bruijn doelt onder meer op het spandoek met de tekst ‘Liever koeien in de wei dan nog 1 asielzoeker erbij’. “Zoveel weerstand had ik niet verwacht. Gelukkig ging het om een klein groepje, dat een verkeerd beeld had van deze mensen.” Maar hoe zeker is hij van de zaak dat ook deze criticasters zich een volgende keer wel constructiever gaan opstellen? In ieder geval komt een nieuwe opvanglocatie niet ergens ‘in een wijk’, maar net buiten één van de kernen van de gemeente. En pas nadat het college een rondgang heeft gemaakt en een weloverwogen beslissing heeft genomen. Die bovendien bijtijds met de omgeving moet worden gedeeld.

