112-nieuws: getuigen steekpartij gezocht • niet extra druk op de weg

07.30

De ANWB ziet in onze provincie, maar ook in de rest van Nederland, vanochtend nog geen grote drukte op de wegen door de treinstaking. De verkeersdienst constateert de dagelijkse files. De meeste mensen zijn volgens een woordvoerder van de ANWB op de hoogte van de staking en velen zijn inmiddels gewend om thuis te werken. "Bovendien heeft het zuiden van het land nog vakantie. En dat is ook van invloed op de drukte op de wegen", geeft hij aan.

Als gevolg van de estafettestaking die vandaag in Midden-Nederland wordt uitgevoerd rijden er geen treinen van de NS door Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal - Schiphol. Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden. Morgen staat er een staking onder meer in onze provincie gepland.