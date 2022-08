112-nieuws: gewonde na lekken bijtende stof • auto ramt vangrail A2

11.23

Bij het bedrijf CanPack aan de Maisdijk in Helmond is iemand gewond geraakt na een ongeluk met een chemische stof. "Iemand heeft een chemische vloeistof over zich heen gekregen", laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het is volgens hem nog onduidelijk om welke stof het precies gaat, maar het zou een bijtende stof zijn.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de chauffeur van de tankwagen waaruit de bijtende stof lekte. Over de ernst van de verwondingen van de man valt nog niks te zeggen. Uit de tankwagen is zo'n tweehonderd liter van de stof gelekt.