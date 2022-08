Staking bij NS: station van Den Bosch ligt er verlaten bij

Het station in Den Bosch ligt er dinsdagochtend verlaten bij. Slechts twee buitenlandse reizigers bevinden zich in het station. De een wist niet van de NS-staking op deze dag. De ander wel, maar die hoopte dat er stiekem toch een trein zou rijden.

Deze dinsdag wordt er gestaakt door NS-personeel in Midden-Nederland, waar onder meer het spoorknooppunt Utrecht Centraal toe behoort. Dit heeft gevolgen voor heel Nederland. Met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal-Schiphol rijden er heel de dag geen NS-treinen. De NS adviseert treinreizigers hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen.

Dit is de vierde stakingsdag van de vakbonden. Maandag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat. Vorige week woensdag werd er al in Noord-Nederland gestaakt, en vrijdag in Zuid-Holland. Woensdag is Zuid-Nederland aan de beurt. Dat gaat dan opnieuw voor problemen zorgen.

Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur van de NS erkent dat de acties een 'grote impact' hebben op de reizigers. "We vinden het buitengewoon vervelend dat reizigers zoveel last hebben van de acties." Hij doet daarom een groot beroep op het begrip en de zelfredzaamheid van de reizigers.

"We begrijpen de zorgen en het signaal van onze collega’s. Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen."