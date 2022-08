Vier vrouwen 'schaamteloos' aangerand: man (27) negen maanden cel in

Een 27-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel moet negen maanden de cel in omdat hij zich in mei dit jaar in Maarheeze schuldig gemaakt aan het 'schaamteloos' aanranden van vier vrouwen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De man is afkomstig uit de Gazastrook. Hij ontkende de aanrandingen en zei de slachtoffers voor de grap te hebben aangeraakt.

De man werd ook veroordeeld voor het stelen van een fles drank uit een supermarkt. Hem wacht nog eens drie maanden cel wanneer hij weer de fout ingaat. Verder bepaalde de rechter dat hij een schadevergoeding van in totaal 1900 euro aan twee van zijn slachtoffers moet betalen. De uitspraak komt grotendeels overeen met de eis van de officier van justitie. Grote onrust in gemeenschap

De rechtbank stelt dat zijn gedrag grote onrust heeft veroorzaakt in de plaatselijke gemeenschap, die toch al veel te stellen heeft met een aantal bewoners van het azc. Uit de uitspraak blijkt dat is bewezen dat de man onder toeziend oog van winkelend publiek midden op de dag in het centrum van Maarheeze vier vrouwen heeft aangerand. Eén van hen was ouder dan tachtig. Bij een van de slachtoffers sloeg hij een arm om haar nek en greep hij naar haar borsten. Bij de anderen pakte hij het achterste van de slachtoffers beet, waarbij hij ruw met zijn hand op of tussen de billen ging. Vrouwen vernederd

Alle vier werden vernederd en zijn behoorlijk aangedaan door wat hen is overkomen, zo stelt de rechtbank. Eén van de slachtoffers zei op de zitting dat ze zich sindsdien niet meer op haar gemak voelt. Volgens de rechter ging de man steeds op dezelfde wijze te werk. Afzonderlijk van elkaar verklaarden de vrouwen namelijk dat ze plotseling werden gegrepen, dat de man niet aanspreekbaar leek en dat hij moest lachen na de aanrandingen. Tijdens de behandeling, twee weken geleden, verkondigde de asielzoeker dat hij die dag te veel had gedronken. Een bloedproef bewees het tegendeel. De rechtbank concludeert dat hij de ernst van het door hem aangedane leed kennelijk niet inziet. LEES OOK: 4 vrouwen aangerand op één dag: 9 maanden celstraf geëist