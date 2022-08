4 vrouwen aangerand op één dag: 9 maanden celstraf geëist

Vier vrouwen zijn op 6 mei op klaarlichte dag in Maarheeze in hun borsten of billen geknepen. Een 80-jarige vrouw is volgens de officier van justitie zelfs zwaar aangerand doordat ze in haar kruis werd gegrepen. De officier eiste daarom negen maanden celstraf tegen een 37-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel. De man uit de Gazastrook zegt dat hij niets gedaan heeft of dat hij het zich niet kan herinneren.

De verdachte, die is afgestudeerd als jurist, was nog maar net een maand in ons land toen hij zich op verschillende plekken in Maarheeze zou hebben vergrepen aan de vier vrouwen. "Als ik ze al heb aangeraakt, dan was dat per ongeluk. Ik was die dag echt grappen aan het maken", zo probeerde hij zich te verdedigen.

Eerder al over de schreef

De man staat op het punt uitgezet te worden naar België, omdat hij in Nederland niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. In het verleden kwam hij al eens in aanraking met justitie na grensoverschrijdend gedrag in een ander asielzoekerscentrum.

De man, rossig baardje, gekleed in een sjofel T-shirt en wat onrustig bewegend op zijn stoel, ontkende dat hij de slachtoffers met zijn vingers heeft aangeraakt. Hij beriep zich op het feit dat hij die dag 'heel erg dronken' was, omdat hij 's ochtend veel bier had gedronken.

Wat er volgens getuigen en slachtoffers is gebeurd, dat kon hij zich allemaal niet meer voor de geest halen. Maar wel dat hij uit de plaatselijke Lidl een fles cocktail watermeloen had gestolen. Vreemd is ook dat uit een alcoholproef later die dag bleek dat de man helemaal niet zo dronken was.

Vrouwen moedwillig aangerand

Volgens justitie zijn diverse vrouwen die dag moedwillig aangerand en zijn ze hierdoor geshockeerd geraakt. "Geen enkele vrouw in zijn buurt leek veilig. Zelfs een vrouw van tachtig is zwaar aangerand", zo lichtte de officier toe. De beschuldigingen worden ondersteund door getuigenverklaringen en camerabeelden. Er werd ook drie maanden cel geëist mocht de man weer in de fout gaan.

Eén van de slachtoffers zei tijdens de zitting dat ze 'echt vol in de borst is geknepen' door de verdachte en dat dat voor haar 'geen grapje' was. Ze wordt nog geregeld herinnerd aan wat haar is overkomen en voelt zich niet veilig meer. De vrouw hoopt dat ze dit met deze rechtszaak kan afsluiten.

Menno Ufkes, de advocaat van de verdachte, vond dat er te weinig bewijs was voor alle aanrandingen. Hij vroeg deels vrijspraak. De raadsman hoopt ook dat de rechtbank rekening houdt met de geestelijke gesteldheid van zijn cliënt: net als de rechter krijgt hij niet echt hoogte van hem.

Deel bewoners geregeld in fout

Mensen, bedrijven en de politiek in de gemeente Cranendonck, waar Budel en Maarheeze onder vallen, klagen al langer over het gedrag van sommige azc-bewoners. Extra inzet van politie zette te weinig zoden aan de dijk, waarna de gemeenteraad besloot om het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, voor de huisvesting van asielzoekers niet te verlengen.

Staatssecretaris Eric van den Burg kwam zelfs op bezoek en beloofde vergaande maatregelen om het gevoel van veiligheid in de gemeente terug te brengen. Het is de bewindsman veel waard, want hij wil graag dat de gemeenteraad terugkomt van zijn besluit.

