Vogelaar Jan zag als eerste 'vlammen uit De Peel schieten'

Jan Peeters en een collega van vogelwerkgroep 't Hökske waren woensdagochtend degenen die de grote brand op De Peel ontdekten. Ze waren rond zes uur op weg naar de Mariapeel om trekvogels te gaan tellen toen ze rookpluimen zagen. In eerste instantie was het volgens Jan niet direct duidelijk wat er in brand stond. Maar aangekomen op de parkeerplaats bij het natuurgebied zagen ze 'vlammen uit De Peel schieten'. Op dat moment heeft hij wel even gevloekt, bekent hij.

Sandra Kagie & Noël van Hooft Geschreven door

Om vervolgens direct 112 te bellen. "Daarna kwam het circus op gang", vertelt de vogelaar uit het Limburgse Maasbree. "Er gaat vandaag een mooi stuk natuur verloren", verzucht Jan die het hele jaar door in het natuurgebied is om broed- en trekvogels te tellen. Bang dat de vogels de brand niet zullen overleven, is hij niet. "Ze zijn flexibel", geeft hij aan. "Ze zullen niet verdwijnen, maar ze moeten zich wel aanpassen en een andere plek op zoeken." Zoals ze dat volgens hem ook twee jaar geleden hebben gedaan na de grote brand die toen in de Deurnese Peel woedde.

"De blauwe kiekendief zal moeten verkassen. Jammer!"

Speciaal denkt Jan hierbij aan de blauwe kiekendief, een roofvogel uit Noord-Scandinavië, die in De Peel overwintert. De vogel heeft precies in het gebied waar de brand woedt zijn slaapplaats. "Die zal moeten verkassen. Jammer, want het levert elke ochtend als we hier zijn een mooi schouwspel op", weet hij. De vogelaar ziet woensdagochtend met lede ogen aan hoe de brand door de wind steeds verder De Peel in trekt. Precies de kant op waar de trektelpost van zijn vogelwerkgroep staat. "Die brandt af", voorspelt hij. "Maar ja, dan hoeven we ook niet meer te snoeien. Dat was namelijk hard nodig. Zo heeft elk nadeel, ook weer een voordeel", probeert hij positief te blijven.