Automatische wapens en 200 strijkers midden in een woonwijk: 4 maanden cel

Automatische wapens, een hoop munitie en 200 strijkers. Het lag allemaal in een rijtjeshuis midden in een woonwijk in Tilburg. Zelfs de EOD was onder de indruk van de vondst vorig jaar. De 41-jarige bewoner moet vier maanden de cel in, zo bleek donderdagmiddag in de Bredase rechtbank. Ook krijgt hij een taakstraf van 240 uur.

De aantallen zijn opvallend: acht vuurwapens, drie automatische wapens, twaalf vuurpijlen, 200 strijkers en een hoop munitie. Het is nog maar een deel van de verzameling, die de man jarenlang opbouwde. Betalen ging met Bitcoins. Bestellingen liepen soms gewoonweg via webwinkel AliExpress. Veel lagere straf

De man moet nog twee jaar extra de cel in, als hij weer de fout ingaat. De straf is veel lager dan de vier jaar celstraf die het OM eiste. “Het gaat hier echt om een verzamelaar. De man heeft geen link met criminelen. Ook had hij geen kwade bedoelingen”, zo verklaart de rechter. “Hij werkte ook goed mee.” De verzameling lag zo’n tien jaar in het huis. “Dat was heel gevaarlijk. Hij heeft echt onaanvaardbare risico’s genomen”, vindt de rechter. “Ook wist de man heel goed dat het niet mocht.” Daarom is een celstraf volgens de rechter gepast. De kans dat de man weer de fout in gaat, is volgens de reclassering klein. EOD onder de indruk

Twee dagen waren nodig om alles op te ruimen in het rijtjeshuis aan de Akkerstraat, waar de man met zijn vrouw en ook zijn dochtertje woont. Het huis moest worden bewaakt. Ook de EOD was onder de indruk van de vondst op 13 augustus vorig jaar, zo zei het OM. De Tilburger benadrukte eerder dat hij niemand pijn wilde doen. Het ging volgens hem om een uit de hand gelopen verzamelwoede. “Ik heb een fascinatie voor techniek”, zo verklaarde hij eerder. Kruit uit vuurwerk of het herladen van wapens: de man vond het allemaal fascinerend. Excuses en bier

De verzamelaar bood tijdens een eerdere zitting al excuses aan. Hij zou zijn verzamelwoede nu onder controle hebben. Ook zou hij het hebben uitgepraat met zijn vrouw. Bovendien deelde hij wijn- en bierpakketjes uit in de buurt om het goed te maken.