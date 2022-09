Alleenstaande man (88) overvallen: daders krijgen twee en vier jaar cel

Twee Eindhovenaren die in februari een stadgenoot van 88 in zijn huis hebben overvallen, zijn veroordeeld tot twee en vier jaar celstraf. De rechtbank in Den Bosch neemt het hen zeer kwalijk dat ze bewust en gewetenloos een kwetsbare en alleenstaande man hebben uitgekozen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had respectievelijk 4,5 en 5 jaar cel geëist tegen de mannen van 40 en 48.

Gepind bij McDonald's

Volgens de rechtbank hebben ze die avond de bewoner tegen de grond geduwd, vastgepakt en daarna beroofd van zijn autosleutels. Vervolgens zijn ze weggereden met eigendommen van het slachtoffer, waaronder sieraden, geld, een etui met insulinepen en zijn auto. Met de gestolen pas hebben ze kort daarna gepind bij McDonald’s. De wagen werd later teruggevonden.

Het slachtoffer raakte niet gewond, maar hij is volgens de politie wel erg geschrokken. De rechtbank sluit niet uit dat de man nog jaren last zal hebben van wat hem is overkomen.

Eerder veroordeeld

De overvaller die vier jaar kreeg, is al eens veroordeeld voor geweld en diefstal. Ook wordt het hem aangewreven dat hij niet wilde meewerken tijdens het onderzoek. Het OM had weliswaar meer geëist, maar vier jaar is in de ogen van de rechter zwaar genoeg.

Zijn kompaan kwam er vanaf met een straf van twee jaar, onder meer omdat hij oprecht spijt heeft betuigd. Maar hem wacht nog een jaar cel wanneer hij weer in de fout gaat. Bovendien moet hij zich houden aan een aantal voorwaarden, zoals contact met de reclassering en verslavingsinstelling Novadic-Kentron. Verder moet hij een gedragscursus volgen, zich houden aan een contactverbod en mag hij geen alcohol of drugs gebruiken.

