Vrouw (81) overvallen en vastgebonden: jaren cel geëist tegen groep mannen

Tegen een groep van zeven verdachten zijn donderdag forse celstraffen geëist voor het overvallen van een hoogbejaarde vrouw. Die straffen variëren van twee tot acht jaar. De 81-jarige vrouw werd op 22 september 2020 overvallen in haar huis in het buitengebied van Duizel.

De overval op de bejaarde vrouw gebeurde rond half twee 's nachts. Ze werd door drie mannen bedreigd met een vuurwapen en hamer. Vervolgens trokken de mannen met grof geweld haar tas uit haar handen, met daarin geld en haar bankpas. De vrouw werd gedwongen haar pincode te geven.

Terwijl twee van de overvallers het geld van haar rekening probeerden te halen bij het Holland Casino in Eindhoven, bleef een van de overvallers bij de vrouw.

Ze werd uiteindelijk met tiewraps om haar enkels en polsen achtergelaten op bed. Even later wist ze een buurvrouw te waarschuwen. Die vond buiten de hamer en een bivakmuts terug.

Mannen opgepakt

De politie pakte kort daarna twee 21-jarige verdachten op in Valkenswaard. Ze reden op de N2 bij Waalre in een gestolen busje. Toen de politie hen wilde controleren, gingen ze er snel vandoor. Maar in de buurt van een camping in Valkenswaard crashte het busje.

In en om het busje vond de politie tijdens de aanhouding spullen die de mannen buit hadden gemaakt bij de overval. Dit waren het rijbewijs, de pinpas en een briefje met de pincode van het slachtoffer.

Zeven verdachten

In totaal zijn zeven verdachten aangehouden voor de overval. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat een van de mannen de overval heeft bedacht. Dat is de vriend van de kleindochter van het slachtoffer. Hij was niet betrokken bij de uitvoering van de overval.

Volgens het OM is dat waarschijnlijk omdat hij toen nog een enkelband droeg, vanwege een ander strafbaar feit dat hij had gepleegd. Uit het onderzoek van de politie blijkt wel dat hij op voorverkenning is geweest met een aantal verdachten.

'Ze zal zich rest van haar leven onveilig voelen'

De officier van justitie benoemde in de rechtbank het leed dat de vrouw is aangedaan en het feit dat ze geen schijn van kans maakte tegen de verdachten.

"Ze hebben haar tijdens de overval vreselijk behandeld. Ik vraag me af of de verdachten ooit nagedacht hebben over wat er had kunnen gebeuren als mevrouw zich niet had weten te bevrijden. Ze zal zich de rest van haar leven onveilig voelen op een plek waar zij zich juist het meest veilig moet voelen. Dat hebben verdachten haar afgenomen."

Strafeisen tegen verdachten

Bij het bepalen van de eisen heeft de officier van justitie rekening gehouden met de rolverdeling van de verdachten. Tegen de vriend van de kleindochter is de hoogste gevangenisstraf geëist, omdat hij als initiatiefnemer een belangrijke rol had en al een strafblad had.

De eisen:

Acht jaar cel tegen de initiatiefnemer.

Vijf jaar cel tegen vier verdachten.

Twee jaar cel tegen de zesde verdachte.

Zes jaar cel tegen de zevende verdachte.

De rechtbank doet op 23 september uitspraak.

