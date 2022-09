Eerste boer in Brabant voor 2,5 miljoen uitgekocht in strijd tegen stikstof

De provincie en de gemeente Oisterwijk kopen een varkenshouder in Heukelom uit voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Dit moet de stikstofuitstoot bij de natuurgebieden Kampina en de Oisterwijkse Vennen verlagen. Het varkensbedrijf van de broers Sander en Niels de Rooij is in Brabant het eerste boerenbedrijf dat wordt uitgekocht. "Het is een lastige dag, want we beëindigen het bedrijf dat we van onze ouders hebben overgenomen."

Het bedrijf aan de Oisterwijksebaan staat bekend als een 'piekbelaster' die veel stikstof uitstoot vlakbij een gevoelig natuurgebied. 1,6 miljoen euro wordt betaald door de gemeente Oisterwijk en de provincie hoest de overige negen ton op. De boer moet van het bedrag dat hij ontvangt wel de sloop van zijn stallen betalen. Zijn huis mag op het perceel blijven staan.

De provincie is blij met de uitkoop, want steeds meer boeren haakten af bij de onderhandelingen. "De minister heeft haar huiswerk niet gedaan omdat nog niet alle regelingen en regels duidelijk zijn. Daardoor is het voor boeren heel lastig om keuzes voor de toekomst te maken."

'Zwabberbeleid'

Gedeputeerde Ronnes weet dat eerder aan het zwabberbeleid in Den Haag als het gaat om de verschillende uitkoopregelingen. Ook het bekende stikstofkaartje van minister Van der Wal zat de Brabantse onderhandelingen volgens Ronnes in de weg. “Als je steeds de regels aanpast en met nieuwe regelingen komt, leunt uiteindelijk iedereen achterover en wacht wel weer op een nieuwe regeling."

De provincie was in gesprek met 30 piekbelasters. Inmiddels zijn er daar nog acht van over. De eerste daarvan heeft nu dus getekend. "Maar er is vanuit de boeren veel interesse voor allerlei andere regelingen die eraan komen, dus ik wil de minister echt oproep om haast te maken", zegt de gedeputeerde.

Vlakbij woonwijk

Niet alleen de provincie wilde van De Rooij af. Ook de gemeente Oisterwijk was niet blij met het bedrijf. De varkensboer zit vlakbij de woonwijk 't Westend en zorgt daar voor veel stankoverlast. Wijkbewoners protesteerden in 2015 tegen uitbreiding van de varkensstal en de gemeenteraad ging daarvoor liggen.

Het was het begin van een lange juridische strijd tussen boer en gemeente. Pogingen om de boer met behulp van een saneringsregeling van het Rijk te laten stoppen, mislukten in 2020. Volgens het Rijk voldeed de boer niet aan de voorwaarden voor een saneringssubsidie.

Er wordt daarom nu gebruik gemaakt van de piekbelastersregeling. Dat is een regeling van het Rijk die door de provincie wordt uitgevoerd om de uitstoot van stikstof bij gevoelige Natura 2000-gebieden te verminderen. Het is dus niet zo dat doordat deze varkenshouder stopt, er door de verminderde stikstofuitstoot wegen of huizen gebouwd kunnen worden.

Minder stikstof en stank

Met de overeenkomst van vrijdag slaan provincie en gemeente toch een dubbelslag. "Het is een win-win. Er daalt minder stikstof neer op de natuurgebieden en er is minder stankoverlast voor omwonenden in Heukelom en Oisterwijk", legt wethouder Logister uit. "Hiermee gaat een langgekoesterde wens in vervulling."

In ruil voor 2,5 miljoen euro moet boer de Rooij stoppen met zijn bedrijf en mag hij ook niet ergens anders een nieuw bedrijf beginnen. Alleen landelijk is er inmiddels discussie over het beroepsverbod dat boeren krijgen opgelegd als ze uitgekocht worden.