Lachgasverbod in bijna heel Brabant, Breda deelt meeste boetes uit

Sinds kort geldt ook in Asten en Hilvarenbeek een lachgasverbod. Daarmee is het bezit en gebruik van de partydrug in het merendeel van de 56 Brabantse gemeenten verboden. Maar boetes worden bijna nergens uitgedeeld. Met Breda en Halderberge als opvallende uitzonderingen, blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. Bekijk hieronder hoe het in jouw gemeente zit.

Omdat een landelijk verbod na jaren nog steeds niet geregeld is, nemen steeds meer gemeenten het heft in eigen handen. Ze nemen een lachgasverbod op in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zodat er boetes uitgedeeld kunnen worden. (Bijna) totaalverbod

Vorig jaar hadden 35 gemeenten zo'n verbod in hun APV staan, inmiddels zijn dat er 45. De zwaarte van de verboden wisselt wel: veel gemeenten kiezen ervoor alleen op te treden bij overlast of alleen in bepaalde gebieden. In vier gemeenten geldt een totaalverbod, ook zonder overlast en overal binnen de gemeentegrenzen. Dat geldt voor Steenbergen, Laarbeek, Loon op Zand en Rucphen. Nauwelijks boetes

Het is onbekend hoeveel boetes de politie de laatste tijd heeft uitgedeeld; er worden geen cijfers bijgehouden. Naast agenten kunnen ook boa's van de gemeente boetes uitdelen, en dat gebeurt mondjesmaat. De meeste gemeenten laten weten nog nooit een boete uitgedeeld te hebben. Breda is een uitzondering, daar werden sinds de invoering van het verbod een jaar geleden 12 boetes uitgedeeld. In Halderberge staat de teller voor 2022 al op 7 boetes. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is:

