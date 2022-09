Wat hangt daar nou? De Bevers in de steigers voor campagne Televizier-Ring

Het radioprogramma WAKKER! en John de Bever doen er alles aan om de Gouden Televizier-Ring naar Brabant te halen. Iedereen die over de snelweg A16 vanuit België onze provincie binnenrijdt, ziet vlak voor knooppunt Galder een enorm spandoek voor John en zijn man Kees hangen. "De eigenaar van de stellage kwam zelf met het idee."

John de Bever dingt met zijn realityprogramma De Bevers mee naar een Gouden Televizier-Ring. Speciaal daarvoor klom hij in de steigers om een groot spandoek op te hangen. Het idee kwam van de eigenaar van Hoeve Galderzicht in Breda, die groot fan is van De Bevers en spontaan de stellage aanbood om reclame te maken.

Samen met presentator Koen Wijn van het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! hing John de Bever de twaalf vierkante meter grote doek op. "Je ziet de mannen wel goed hangen als je Nederland komt binnenrijden", vertelt Koen lachend.

'Top drie'

Komende week wordt bekend welke televisieprogramma's tot de voorlopige top zeven behoren voor de Gouden Televizier-Ring. "Ze stonden laatst al in de top tien, dus die voorlopige top zeven moet ook wel lukken", denkt de presentator van de ochtendshow. "Al gaan we natuurlijk voor de top drie."

Die uiteindelijke top drie gaat namelijk naar het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Daar wordt op 6 oktober de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. "Ik denk dat De Bevers echt kans maken. Ze zijn heel normaal en worden daardoor erg gewaardeerd", denkt Koen.

Heel serieus

De steun vanuit WAKKER! is een 'serieus geintje' volgens Koen, maar voor John de Bever ligt dat net even anders. "Voor hem is het heel serieus. Zo heeft hij zelf nog een oude Nokia en is hij niet zo technisch, maar legt hij mensen wel uit hoe ze met een smartphone moeten stemmen op De Bevers."

Als John de prijs wint, kan een tattooshop op extra klandizie rekenen. Goede vriend Johan Derksen krijgt dan een plekje op zijn bovenarm, net als Kees, zijn man en manager, en ons radioprogramma.