Spookslot in Efteling mag gesloopt worden: B en W vinden het geen monument

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand gaan de sloop van het Spookslot in de Efteling niet tegenhouden. Ze hebben vrijdagavond bekendgemaakt dat deze attractie van het sprookjespark in Kaatsheuvel geen gemeentelijk monument wordt.

B en W leggen inhoudelijke bewaren naast zich neer en ze menen ook dat een monumentenstatus de bedrijfsvoering van de Efteling zal schaden. De parkleiding wil op de plek van het Spookslot een nieuwe attractie en een nieuw hotel bouwen, zo werd in januari bekend. Het Spookslot is dit weekend voor het laatst open en wat het college van Loon op Zand betreft kan de sloop maandag beginnen.

Beroep is nog mogelijk

Het Cuypersgenootschap en de Werkgroep Nostalgische Efteling wilden zich niet neerleggen bij de voorgenomen sloop. Zij hadden het B en W gevraagd om het Spookslot aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ze kunnen nog in beroep gaan tegen het collegebesluit.

Wethouder Riekje van Vugt-Buter: “We hebben een uiterst zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Als gemeente moeten we cultuurhistorisch waardevolle objecten beschermen. Anderzijds beperkt een monumentale aanwijzing niet alleen het eigendomsrecht maar ook de bedrijfsvoering van de Efteling."

Zij en haar collegeleden leggen met hun besluit een suggestie naast zich neer van de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit. (CRK). Van Vugt-Buter: "De suggestie van de CRK om externe expertise in te winnen nemen we niet over. Dat kost namelijk tijd. En die tijd is er simpelweg niet. Er zit geen monumentale bescherming op het Spookslot en dat geeft de Efteling het recht om, per maandag, te beginnen met de sloop.”

