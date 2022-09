Verkeersdrama Oud Gastel: bestuurder reed te hard en in huurauto

De man die wordt verdacht van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in Oud Gastel vrijdagavond zit voorlopig vast vanwege gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Dat laat de politie zaterdagochtend weten. "Dit moet met hoge snelheid zijn gegaan." De 27-jarige Roosendaler reed in een gehuurde Duitse Mercedes uit het duurdere segment.

Bij de aanrijding kwamen een 8-jarige jongen, een 10-jarig meisje en twee volwassen vrouwen om het leven. Een derde kind (9) raakte gewond en werd naar het Erasmus MC Sophia? Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. Zaterdagmiddag maakte de politie bekend dat het redelijk goed met dit meisje gaat. "Ze is niet zo ernstig gewond dat zij nog lang in het ziekenhuis moet blijven."

'Gehuurde auto's rijden keihard door de gemeente'

De verdachte, die samen met twee anderen in de auto zat, heeft na de aanrijding een korte verklaring afgelegd. De man had niet gedronken of drugs gebruikt, zo bleek uit een blaas- en speekseltest.

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Maar volgens burgemeester Bernd Roks van gemeente Halderberge komt het steeds vaker voor dat jonge mannen met gehuurde auto’s 'keihard door de gemeente rijden'. Hij is hier 'zeer verontwaardigd' over. "Onze gemeente moet juist een veilige plek zijn voor onze inwoners en onze kinderen in het bijzonder."

Verkeerslichten

De aanrijding vond rond halfzeven 's avonds plaats op het kruispunt van de Blauwhekken met de Roosendaalsebaan. Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee traumahelikopters, zo'n acht ambulances, de brandweer en meerdere politiewagens waren aanwezig.

Volgens mensen in de buurt zouden de verkeerslichten op het kruispunt met de Roosendaalsebaan op het moment van de botsing niet hebben gewerkt. "Die geruchten hebben wij ook gehoord", zegt een politiewoordvoerder. "We hebben getuigen gesproken die dit ook bevestigen. Wij lezen de kast waarmee de verkeerslichten worden aangestuurd uit om deze vermoedens te bevestigen. Dit moeten we nog technisch vaststellen."

Alle getuigen van de dodelijke aanrijding is slachtofferhulp aangeboden.

