OM biedt excuses aan na vrijspraak Rosmalense flatmoord

Het Openbaar Ministerie (OM) biedt excuses aan voor het leed dat Rob B. is aangedaan in de Rosmalense flatmoord. B. werd maandag vrijgesproken, nadat hij eerder tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor het doden van zijn partner in 2000.

"Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan", aldus Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.