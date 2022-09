Vrijspraak van 'flatmoord' voor Rob B. na lange gerechtelijke dwaling

Rob B.* is vrijgesproken van de zogeheten Rosmalense 'flatmoord'. Het gerechtshof in Arnhem heeft 22 jaar na de dood van B.'s toenmalige vriendin geoordeeld dat hij het niet heeft gedaan. B. werd eerder veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg in 2008 tbs met dwangverpleging opgelegd en heeft altijd verklaard dat hij zijn vriendin Regie van den Hoogen niet gedood heeft.

De zaak van Rob B. komt nu in het rijtje geruchtmakende rechterlijke dwalingen, zoals de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak-Lucia de B. Het OM vindt nu, op basis van onder meer nieuw onderzoek, dat er geen bewijs is dat B. het gedaan heeft. In de zaak werd de inmiddels 64-jarige B. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Keel doorgesneden

Regie van den Hoogen (37) werd op 10 april 2000 dood gevonden in de hal van de flat waar zij met haar vriend Rob woonde. Haar keel was doorgesneden met een broodmes uit de keukenla. De hal zat onder het bloed en hondje Shadow likte bloed van het tapijt. B. vertelde de politie dat hij haar dood had gevonden, maar hij reageerde erg verward. Zowel B. als zijn vriendin kampte destijds met psychische problemen. Omdat er geen braaksporen waren, leken er twee mogelijkheden: Regie had haar eigen keel doorgesneden, of haar vriend Rob had dat gedaan. Hij werd direct aangehouden als verdachte en na een proces van ruim vier jaar veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. B. kreeg tbs met dwangverpleging. Hij heeft altijd ontkend dat hij haar om het leven heeft gebracht.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat niet langer bewezen is dat een derde persoon of partner Rob, Regie met een mes in de hals gestoken heeft. Dat oordeelde het hof op basis van drie nieuwe feiten. Allereerst is uit nieuw onderzoek niet duidelijk hoe de snijrichting in de hals was. Hierdoor is het mogelijk dat Regie zelf gesneden heeft. Daarnaast wijzen de aangetroffen bloedspatten volgens een nieuwe deskundige juist op de mogelijkheid dat de vrouw zelf de verwondingen heeft toegebracht. Ook is er een huisarts als nieuwe getuige gehoord die vertelde dat Regie wilde dat hij iets uit haar hals sneed. Volgens deze huisarts had de vrouw waanideeën.

De vrijspraak is ook een belangrijke zaak voor strafpleiter Pieter van der Kruijs. Hij heeft B. al die tijd bijgestaan. De raadsman was eigenlijk al een paar jaar met pensioen, maar speciaal voor deze zaak liet hij zich opnieuw beëdigen.

Grote liefde

"Regie was de grote liefde van Rob. Op de bewuste dag had hij nog gezegd dat hij zo gelukkig met haar was. Het verlies heeft hij sowieso al, en dat je dit dan in je schoenen geschoven krijgt, dat is niet te hebben", vertelt Van der Kruijs.

Rob B. was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij verblijft op dit moment nog in een psychiatrische kliniek en de gang naar rechtbank is te zwaar voor hem. Ook voor zijn familie en de familie van Regie zijn de afgelopen jaren heel zwaar geweest. Zij hebben naar aanleiding van de uitspraak een schriftelijke verklaring opgesteld. Deze lees je onder aan dit artikel.

Verklaring van de familie van Rob B.:

De mens achter het verhaal!

Het leven laat ons zien dat we allemaal gewone mensen zijn met onze eigen mogelijkheden en beperkingen. De uitdaging is er voor iedereen om iets van zijn leven te maken om er gewoon te kunnen zijn. Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen voorgeschoteld en wordt daar door uitgedaagd. En wat als je door de uitdaging buiten jezelf wordt geplaatst? Wat als anderen besluiten wie en wat je bent? Als familie zijn we samen met Rob meegetrokken in een onwaarschijnlijk verhaal over onrecht, onmacht en ongeloof. Strijdvaardig met het volste vertrouwen in onze rechtspraak zijn we vanaf het begin uitgegaan van een rechtvaardige uitspraak door ons rechtssysteem. Het onvoorstelbare scenario dat ons is opgedrongen waarbij Rob kost wat kost wordt vervolgd voor iets waar hij niet voor verantwoordelijk is geweest heeft veel teweeg gebracht. Het vertrouwen in de rechtspraak is volledig verdwenen. De deskundigheid van alle betrokkenen roept terecht alle twijfel op. Het is niet eens meer een tunnel te noemen met de visie die men heeft gehad op deze zaak. Slechts een zwart gat waar ze Rob in hebben laten vallen met de gemanipuleerde oprechtheid van deskundigheid en rechtspraak. De mens is in deze zaak buiten beschouwing gelaten. Men heeft slechts een ziekte benaderd, waarvan men geen deskundigheid bezat. Als psychiatrisch patiënt ben je meer dan je ziekte. Echter het stigma dat wordt opgelegd aan psychiatrische patiënten maakt dat ze extra veel moeite moeten doen om staande te blijven in onze maatschappij. Als mens is Rob niet gehoord, niet gezien en niet geloofd. Had men verder gekeken dan zijn ziekte dan was een andere persoon duidelijk geworden. Iemand die in de bizarre, benarde situatie waarin hij verkeerde het goede in de mens blijft zien, en het vertrouwen heeft gehouden in een goede afloop ‘omdat ik niets heb gedaan’. Met veel respect en trots kijken we naar Rob voor deze houding . Hopende dat wij dit ook ooit weer zullen ervaren! Gelukkig hebben we ook gemerkt dat anderen zijn geraakt door deze zaak en zich hebben ingezet voor een eerlijke weergave van de gebeurtenissen. Voorop staat advocaat Pieter van der Kruijs die alles uit de kast heeft moeten trekken om de blikken een andere kant op te laten kijken. Zonder zijn tomeloze inzet om waarheidsvinding boven intuïtie te stellen zouden wij nu niet zijn waar we zijn. Samen met Rob zijn we Pieter zeer dankbaar om alle inspanningen die hij verricht heeft en nog doet. Ruim 22 jaar later willen we met een positieve blik het leven weer beleven in alle rust! Daarbij hopende dat ook de familie van Regi rust gaat krijgen, wetende dat ook hun verlies een groot verdriet is in dit onwaarschijnlijke verhaal.

* Op verzoek van de familie en advocaat Van der Kruijs is de achternaam van Rob weggehaald.