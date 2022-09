Flatmoord Rosmalen: studenten en liniaal helpen bij mogelijke vrijspraak

Het gerechtshof in Arnhem doet maandag uitspraak na herziening van de zogeheten flatmoord begin 2000 in Rosmalen. Rob B. werd daarvoor in 2007 in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij zou zijn vriendin Regie van den Hoogen met een mes hebben vermoord. Rob B. heeft altijd ontkend. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie, na nieuw onderzoek, vrijspraak en daarmee is de veroordeling van B. mogelijk een ernstige rechtelijk dwaling.

Karlijn Cox en Danaé Stad waren beginnend student criminologie toen ze tien jaar geleden samen met vijf andere studenten meededen aan het project 'Gerede Twijfel'. Bij dat project houden studenten een afgeronde strafzaak opnieuw tegen het licht en doen ze allerlei onderzoeken. De veroordeling van Rob B. leunde vooral op bevindingen van deskundigen, die concludeerden dat het slachtoffer zichzelf niet met een mes gedood kon hebben.

Zelfmoord of doodslag

Regie werd op 10 april 2000 dood gevonden in de hal van de flat waar zij met haar vriend Rob woonde. Haar keel was doorgesneden met een broodmes uit de keukenla. De hal zat onder het bloed en hondje Shadow likte bloed van het tapijt.

Rob vertelde de politie dat hij haar dood had gevonden, maar hij reageerde erg verward. Omdat er geen braaksporen waren, leken er twee mogelijkheden: Regie had haar eigen keel doorgesneden, of haar vriend Rob had dat gedaan. Hij werd direct aangehouden als verdachte en na een proces van ruim vier jaar veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. Rob kreeg tbs met dwangverpleging. Hij heeft altijd ontkend dat hij haar om het leven heeft gebracht.

"Deze zaak heeft een extra jaar studie gekost", zegt de nu 35-jarige Karlijn Cox. "Toen we destijds het hele dikke dossier doorlazen viel ons op dat de twee onafhankelijke deskundige niet echt onafhankelijk waren. Ze waren namelijk met elkaar getrouwd. Verder lag het mes op politiefoto's op verschillende plekken. Bovendien hadden we twijfels over de conclusie dat Regie niet zelf haar hals kon doorsnijden."

Liniaal

"Om te onderzoeken of het mogelijk was en hoe dan, zijn we met een liniaal de straat op gegaan", vertelt Karlijn. Op die liniaal hadden we een broodmes van de HEMA getekend. We hebben bijna honderd mensen gevraagd: hoe zou jij het doen?

"Iedereen vond het een absurde vraag, maar ze deden bijna allemaal mee. Iedereen liet zien hoe ze hun eigen hals zouden doorsnijden en ook die van een ander. Wat opviel is dat bijna iedereen dat anders doet. Zo bleek dat de conclusie die deskundigen had getrokken dat Regie het niet zelf gedaan kon hebben eigenlijk niet trekken was", aldus Karlijn.

"Ook hadden we twijfels over de bloedspetters op de schoenen en broek van Rob", vertelt Danaé Stad. "Rob B. is waarschijnlijk een aantal keer door het bloed gelopen waardoor er spetters op zijn broek zijn gekomen. Of het hondje dat in de flat aanwezig was heeft aan het bloed gelikt. Danaé schreef er samen met rechtspsycholoog Peter van Koppen zelfs een boek over: Het likkende hondje. Conclusie: zelfmoord is een aannemelijker scenario.

Zelf in haar hals gesneden

Advocaat Pieter van der Kruijs diende in 2016 een verzoekschrift in om de zaak te herzien. Daar was het onderzoek van de studenten bijgevoegd. Ook bevatte het verzoekschrift een opvallende verklaring van een huisarts, die enkele weken voor de dood van Regie van de Hoogen dienst had. Zij had hem gevraagd iets uit haar hals te snijden, omdat daar volgens Regie iets zou zitten. De huisarts beoordeelde dat toen als een waanidee en Van der Kruijs ziet het ook als belangrijke aanwijzing dat ze zelf in haar hals is gaan snijden. De verklaring was voor de veroordeling niet bekend.

Maandag doet het hof uitspraak en dan zal blijken of de veroordeling van Rob B. een ernstige rechtelijk dwaling was.

