Jacht op topcrimineel 'Bolle Jos', politie verspreidt nieuwe foto's

De politie en het Openbaar Ministerie hebben nieuw beeldmateriaal van de gezochte Jos Leijdekkers, Bolle Jos, uit Breda naar buiten gebracht. Ook is er een nieuwe compositietekening gemaakt. Dat gebeurde nadat er tips binnenkwamen dat de man er inmiddels vermoedelijk anders uitziet. Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst vanwege cocaïnehandel en geweld.

Er is eerder al een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. "Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije is. Maar het onderzoek heeft nog geen concreet zicht gegeven op zijn verblijfplaats", zegt de politie.

Met het naar buiten brengen van het nieuwe materiaal hoopt de politie meer informatie te krijgen over waar hij verblijft. Op een van de beelden is te zien hoe de man, gehuld in korte broek, op een tuinstoel zit.

Coke-handel

Leijdekkers wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal.

De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. De politie vond foto's van een vrouw op een telefoon die in het Marengo-onderzoek in beslag werd genomen, de zaak rond Ridouan Taghi. "Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat ze waarschijnlijk gemarteld is en niet meer in leven is", zegt de politie hierover.