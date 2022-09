Met sloopkranen de corsowagens te lijf: 'Het is weer mooi geweest'

Freeland Festival wordt op de truck geladen. Kranen slopen de wagens. Volgende Vorige 1/4 Freeland Festival wordt op de truck geladen.

De optocht van het bloemencorso in Zundert is natuurlijk al even geëindigd, maar deze dinsdag is het pas écht klaar: de sloophamer gaat in de wagens. Sinds zeven uur vanochtend zijn de buurtschappen druk in de weer om hun zorgvuldig opgebouwde wagens weer af te breken. En stiekem vinden sommigen dat best leuk.

In de warme ochtendzon staan tientallen bouwers te ploeteren bij de wagens van het bloemencorso. Elektriciteitskabels worden weggehaald en uitsteeksels worden eraf getrokken. Vervolgens trekken kranen de creaties uit elkaar. Volgend jaar opnieuw

Pijnlijk om te doen na maandenlang bouwen, maar het hoort er ook een beetje bij. Dat vindt Johan Cockx van buurtschap Achtmaal. "Het is altijd een dubbel gevoel", zegt hij, terwijl achter hem de wagen klaar wordt gemaakt voor de sloop. "Maar het corso bestaat al zo veel jaren en er zijn twintig wagens per jaar, dus je kunt ze ook niet allemaal bewaren. Op deze manier kunnen we volgend jaar weer opnieuw gaan bouwen." Met buurtschap Achtmaal heeft Johan gewerkt aan Ocean, een wagen met twee walvissen waarvan er een vastzit in een net. Het leverde de negentiende plek op. Voordat de walvissen vernietigd worden, moet er wel nog het een en ander gebeuren. "Alles wat elektrisch is en we mee terug kunnen nemen, gaat eraf. We zijn nu de zes elektromotoren en balansgewichten eruit aan het halen."

De sloop is begonnen.

Een stukje verderop staat Jurrien Haast van buurtschap Helpt Elkander. Hij heeft meegebouwd aan de wagen Groeimodel, die van de jury de tweede plek kreeg. "We zijn sinds zeven uur bezig om de waardevolle spullen van de wagen te halen. Nu is het bijna zover dat ze hem gaan slopen, dus ik ben heel benieuwd." Jurrien vindt het niet erg om te zien hoe het grote bouwwerk wordt vernietigd. "Vroeger als kind moest ik soms wel wat traantjes laten, maar nu hoort het slopen erbij. Ik vind het altijd mooi om te zien. Die kranen zijn net dino's die de wagen uit elkaar proberen te trekken. Ik ga zo rustig kijken hoe hij wordt opgepeuzeld." Echte eer

Niet alle wagens worden gesloopt. Die van buurtschap Klein-Zundertse Heikant, de winnaar van het bloemencorso, wordt voorzichtig uit elkaar gehaald. "We hebben vanuit Blankenberge de vraag gekregen om een gedeelte van onze wagen bij hun corso mee te laten rijden, legt Patrick Daems van de buurtschap uit. De creatie Freeland Festival wordt daarom op een truck geladen. "We brengen hem terug naar onze bouwplek en gaan hem daar verder ontmantelen en gereedmaken. In Blankenberge hoeven ze alleen nog de bloemen erop te tikken." Een echte eer, vindt Patrick.

Toeschouwers bij de sloop.