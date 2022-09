Erehaag bij het afscheid van slachtoffers verkeersdrama Oud Gastel

Als drie slachtoffers van het verkeersdrama in Oud Gastel vrijdag door hun directe naasten naar het crematorium worden begeleid, zal er in Bosschenhoofd een erehaag zijn. Dit heeft de gemeente Halderberge woensdag bekendgemaakt.

Belangstellenden kunnen in de erehaag plaats nemen. Zij worden gevraagd één losse bloem mee te brengen. Na de erehaag is er voor inwoners van Bosschenhoofd de mogelijkheid om bij elkaar te komen in de kerk van het dorp om na te praten en gevoelens te delen.

Vrijdag is er een besloten afscheidsbijeenkomst voor drie van de vier slachtoffers van het ongeval, een moeder (39), zoon (8) en dochter (10) uit één gezin. Daarna worden zij om half vier door directe naasten begeleid naar het crematorium. De erehaag wordt op verzoek van de familie gevormd in de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd.

'Dwars door ons hart'

"Het nieuws van het ongeval ging dwars door ons hart, iedereen leeft mee. Samen met de familie en vrienden delen we het verdriet. Op verzoek van één familie wordt er een erehaag gevormd om samen afscheid te nemen. We hopen dat iedereen de wens van de familie voor een besloten afscheid respecteert", geeft burgemeester Bernd Roks van Halderberge woensdag aan.

Het afscheid van het vierde slachtoffer, een vrouw van 42, vindt plaats na het weekend. Dit ook in besloten kring, laat een woordvoerder van de gemeente Halderberge woensdag weten. "Maar uiteraard is de erehaag vrijdag ook voor haar", geeft ze aan.

Voor alle inwoners van Halderberge is er in het gemeentehuis in Oudenbosch een plek ingericht met een condoleanceregister.

