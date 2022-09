Grote twijfels of emissiearme stallen voor minder stikstofuitstoot zorgen

Het is onzeker of zogeheten emissiearme stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot. Dit staat in een uitspraak van de Raad van State, die woensdagmorgen bekend is gemaakt. Die zekerheid is een belangrijke voorwaarde bij het verlenen van natuurvergunningen.

Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan heeft zich gebogen over drie zaken met melkveehouders in Utrecht. Maar de uitspraak is ook een grote tegenvaller voor andere veehouders die zulke systemen gebruiken, onder meer in Brabant. Bovendien is de provincie Brabant een warm pleitbezorger van emissievrije stallen.

Het oordeel kan, net als de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019, verstrekkende gevolgen hebben. Zo is al bepaald dat de drie Utrechtse boeren voorlopig pas op de plaats moeten maken en niet mogen uitbreiden.

Poep en plas gescheiden

In emissiearme stallen stroomt de urine van de dieren door een sleuf in de vloer naar een kelder. De poep blijft op de vloer achter en wordt geregeld weggeschoven. Omdat de urine niet bij de poep komt, ontstaat minder ammoniak en daardoor ook veel minder stikstofuitstoot. Dat is de theorie.

Maar in de praktijk werkt het anders, zeggen milieuorganisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek. De stikstofuitstoot van een emissievrije stalvloer is pas minder als alle omstandigheden optimaal zijn. Zo moeten de dieren het juiste voer krijgen, moet de vloer meerdere malen per dag worden schoongemaakt en moet de vloer goed worden onderhouden. Er is niemand die dit controleert.

Meer vee

Op basis van de emissievrije stallen hebben verschillende provincies de afgelopen jaren vergunningen afgegeven. Boeren konden dan meer vee houden, omdat de stikstofuitstoot in theorie niet groter werd dan hij al was.

