Peter Gillis maakt bezwaar tegen dwangsom van één miljoen euro

Vakantieparkmagnaat Peter Gillis gaat bezwaar maken tegen een dwangsom van één miljoen euro die hij opgelegd heeft gekregen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op een van zijn vakantieparken. In 2020 had de gemeente Peel en Maas geconstateerd dat op De Berckt in Baarlo in Limburg arbeidsmigranten werden gehuisvest. En de gemeente wil die dwangsom nu gaan innen.

Liam Toll & ANP Geschreven door