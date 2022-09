100 asielzoekers en statushouders opgevangen op vakantiepark in Oisterwijk

Op het vakantiepark De Reebok in Oisterwijk worden vanaf 1 oktober ongeveer honderd asielzoekers statushouders opgevangen. Dat laat de gemeente Oisterwijk weten. De gemeente gaat daarmee in op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

De opvang gaat op 1 oktober in en duurt tot en met 30 april 2023. Die periode kan eventueel worden verlengd of vervroegd, in overleg met de gemeente. Volgens de gemeente bestaat de groep uit kansrijke asielzoekers en statushouders.

Op het vakantiepark De Reebok zijn vorig jaar al tijdelijke asielzoekers opgevangen voor een periode van vier weken. Het vakantiepark bleek toen al geschikt voor de noodopvang.

De nieuwe locaties voor noodopvang van asielzoekers zijn nodig om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

