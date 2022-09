Man die fietser (85) in Schijndel doodreed weer op vrije voeten

De bestuurder uit Den Bosch die vorige week werd aangehouden vanwege een dodelijke aanrijding in Schijndel, is weer op vrije voeten. De 28-jarige man is al vrijgelaten, omdat het niet in het belang van het onderzoek is om hem langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit desgevraagd laten weten.

De Bosschenaar reed op 23 augustus in Schijndel met zijn bestelbus een fietser omver. Hij reed daarna door. Het slachtoffer, een man van 85 uit Boxtel, overleefde het ongeluk niet.

'Niet bang voor herhaling'

De bestuurder is dus vrijgelaten, maar het onderzoek loopt volop en hij blijft nog verdachte, zo voegt de woordvoerder van het OM eraan toe. De Bosschenaar reed volgens getuigen roekeloos en de politie heeft vastgesteld dat hij meerdere verkeersovertredingen heeft begaan. Toch is het de vraag of hij bijvoorbeeld vanwege risico op herhaling langer kon worden vastgehouden, stelt het OM.

Het ongeluk is door meerdere beveiligingscamera’s vastgelegd. Op de beelden is te zien dat de bestelbus uit de richting van Sint-Michielsgestel kwam, de fietser van achteren raakte en vervolgens roekeloos in de richting van Den Dungen reed. Volgens getuigen moet de bestuurder iets van de botsing gemerkt hebben.

Camerabeelden hielpen politie

Dankzij de camerabeelden kon de eigenaar van de bestelbus worden achterhaald. Dat was overigens niet zo makkelijk als het klinkt, liet de politie eerder weten. "We hebben beelden van de bedrijfswagen, maar de kwaliteit is niet goed. Na wat puzzelen werd het laatste cijfer van het kenteken achterhaald. Dat leidde ons naar de verdachte van dit dodelijke ongeluk." De verdachte werd een week na het ongeluk opgepakt.

De 28-jarige man zou naar verwachting worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar dat is dus niet gebeurd. De woordvoerder van het OM: "Een voorgeleiding is geen doel op zich, er moet bijvoorbeeld een goede juridische basis zijn om iemand voor de rechter te brengen." Dat zou het gebruik van alcohol kunnen zijn, maar dat kon een week na het ongeluk niet meer worden vastgesteld. Het feit dat de man zich niet zelf heeft gemeld, valt hier buiten. De zegsman van het OM: "Dat is geen reden om iemand bij wijze van straf voor te geleiden of eventueel langer vast te houden."

Beelden van na de aanrijding: